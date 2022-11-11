Происшествия 11 ноября 2022, 12:38 Треш-блогершу Максимовскую задержали в Москве Telegram-канал Shot: блогер Максимовская пыталась попасть с ножом во «Вкусно — и точку» YouTube

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В Москве задержали треш-блогера Юлию Максимовскую. Подписчики пожаловались на нее в правоохранительные органы, сообщил Telegram-канал Shot.

Под воздействием наркотических средств 18-летняя девушка пришла в один из ресторанов «Вкусно — и точка» с ножом и начала кому-то угрожать. В Сети появились кадры, героиней которых, предположительно, стала Максимовская.

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Из ролика следует, что девушка явилась в одну из точек общепита и искала «кудрявого мальчика», чтобы его зарезать.

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В полицию обратились подписчики блогерши. Правоохранители прибыли на место и задержали ее. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Тиктокер Некоглай (Николай Лебедев), имеющий молдавское гражданство, снял пародию на видео с российским военным. Ролик раскритиковала Лига безопасного интернета. Блогера задержали правоохранители.

Пресненский суд Москвы постановил депортировать гражданина Молдавии из России. Некоглая признали виновным в нарушении правил миграционного учета. Защита тиктокера обжаловала его депортацию.