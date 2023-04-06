06 апреля 2023, 15:12
Полиция задержала избившего девочку в прямом эфире треш-блогера
МВД: полиция задержала избившего девочку в прямом эфире блогера
В Ивановской области полиция задержала треш-блогера, который в прямом эфире избил девочку. Об этом сообщили в МВД.
«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Блогер во время стрима довел девочку до слез и бил ее, когда она пыталась вырваться. Он также называл себя педофилом. После этого видео в отношении мужчины региональное СУ СКР начало проводить проверку.
Речь идет о блогере YouTube-блогере Дмитрии Серове. По словам подписчиков, ребенок на видео – дочь Серова от бывшей жены. Сообщается, что экс-супруга ранее обвиняла стрим-блогера в домашнем насилии.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил наказывать за треш-стримы с несовершеннолетними лишением свободы или штрафом до двух миллионов рублей.
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