Эксклюзив 28 апреля 2023, 16:53 ВСУ хватит сил для наступления только на одном участке. И то — ненадолго Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ хватит сил для наступления на одном участке

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Вооруженные силы России ждут непростые кадровые решения, потому что впереди будут тяжелейшие бои, в которых важное значение играют умение брать на себя ответственность и скорость принятия решений. Об этом сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Далее — прямая речь собеседника «360».

Военкор Сладков сообщил, что заместитель руководителя Росгвардии Александр Кузьменков назначен заместителем министра обороны по тылу вместо генерала-полковника Мизинцева.

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Были и другие замены, в частности, командующего Тихоокеанским флотом в ходе учений отправили в отпуск. Есть и масса других назначений, которых будет больше и больше.

Здесь нужно понимать, что время паркетных генералов ушло безвозвратно.

Впереди предстоят тяжелейшие бои, в которых скорость принятия решений и умение брать ответственность на себя играют огромнейшую роль. Поэтому старый кадр уходит.

Заставить ВСУ нервничать и перебрасывать резервы

На этом театре боевых действий рядом с Угледаром и Марьинкой у нас очень перспективные возможности перед наступлением вооруженных сил хунты.

Дело в том, что окончание зачистки Марьинки создает угрозу для Курахова и огромного укрепрайона хунты, контролирующего приличную территорию.

Юго-восточнее от нее находится укрепрайон рядом с Михайловкой. Там сейчас на окраине села идут боевые действия.

Угроза на этом участке потребует от противника перебрасывать резервы, поскольку Курахово — существенная цель, которая долгие годы была глубоким тылом вооруженных сил Украины. Это неизбежно заставит их перебросить часть резервов на этот участок.

Перерезать снабжение Авдеевки

Еще одним слабым местом противника является Авдеевка. Никто не говорит, что до наступления нужно взять этот укрепрайон, это нереально. Но сейчас бои, которые идут около населенного пункта Северное и окраинах самой Авдеевки, вынуждают противника укреплять и эти позиции, потому что наши боевые действия создают угрозу перерезания единственной дороги, ведущей в Орловку. Там идут три дороги, но сама Орловка уже под огнем, все они попадают под обстрел.

Бои за Артемовск продолжатся

Ну и зачистка Артемовска, где противник контролирует менее 10% городской застройки, освобождает несколько наших элитных бригад. Идет продвижение по западным окраинам, дом за домом. Очень тяжело, но, тем не менее, бои там будут продолжаться независимо ни от чего, в том числе от американских журналистов.

В целом интенсифицировались действия обеих сторон, наши сбили Су-24 в районе Липовки.

В рамках подготовки к ожидаемому наступлению ВСУ обе стороны ведут себя в соответствии со своими концепциями.

Противник усиливает обстрелы гражданской инфраструктуры. Почему-то у них уже девять лет есть традиция лупить по гражданским объектам, в том числе — беспилотниками.

Сменились акценты в нанесении ударов

У нас сместились акценты. Удары вглубь территории противника наносятся не по энергетической инфраструктуре. Бьем по военным объектам, складам топлива и местам расположения личного состава, в том числе тем, которых перебрасывают.

Очень много ударов по системам ПВО, валом повалило уничтожение зенитных ракетных комплексов С-300, «Буков» и «Торов». А наступление без того, что и так противнику не хватает — это наступление в ад.

Сил ВСУ хватит для наступления в одном месте

Лучше всего о наступлении заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сказал, что хунта уже получила 98% военной помощи. Это достаточно для оснащения девяти бригад, еще три бригады оснастят старой советской техникой. Итого — 12 бригад, некомплект составляет, по западным данным, около четырех тысяч человек.

В итоге максимум у них 70 тысяч человек, часть из которых придется перебрасывать на затыкание дыр.

Остальных, кого они насобирают — хватит для полноценного наступления в одном месте. В остальных — проводить отвлекающие удары ВСУ придется теми силами, которые они имеют. В результате это контрнаступление может превратиться в катастрофу для вооруженных сил хунты.

Подслеповатость европейских чиновников

Суть отношения Запада к нам и к хунте является в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая признала геноцидом эвакуацию детей из республик Донбасса в Россию. То есть сожжение Дома профсоюзов в Одессе, расстрелы людей в Харькове и бомбежки центра Луганска авиацией — не геноцид. Это то, с кем и с чем мы ведем боевые действия.