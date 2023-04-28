28 апреля 2023, 14:10
Семь человек погибли в Донецке после попадания снаряда ВСУ в маршрутку
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели 7 человек после попадания снаряда ВСУ в маршрутку
Украинские боевики нанесли удар по Донецку днем в пятницу. Один из снарядов попал в маршрутку, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, было попадание снаряда в маршрутное такси № 25 в районе бывшего универсама „Украина“. Погибли семь человек. Информация уточняется», — написал он.
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Также данные о гибели семи человек ТАСС подтвердил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.
«Семь человек погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецке. Еще восемь человек пострадали», — отметил собеседник агентства.
Местные жители рассказали «360», что ракеты националистов попали в здание детского отделение Республиканского травматологического центра, проделав сквозную дыру в стене.
Совместный центр контроля и координации огня ДНР сообщил в Telegram-канале, что в общей сложности за 2,5 часа националисты выпустили по Донецку 32 снаряд из реактивных систем залпового огня.
Под огнем боевиков оказались Петровский, Киевский и Ворошиловский районы города.
ВСУ
Донецк
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