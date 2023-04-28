Эксклюзив 28 апреля 2023, 14:10 Семь человек погибли в Донецке после попадания снаряда ВСУ в маршрутку Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели 7 человек после попадания снаряда ВСУ в маршрутку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики нанесли удар по Донецку днем в пятницу. Один из снарядов попал в маршрутку, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, было попадание снаряда в маршрутное такси № 25 в районе бывшего универсама „Украина“. Погибли семь человек. Информация уточняется», — написал он.

Реклама

Также данные о гибели семи человек ТАСС подтвердил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«Семь человек погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в Донецке. Еще восемь человек пострадали», — отметил собеседник агентства.

Местные жители рассказали «360», что ракеты националистов попали в здание детского отделение Республиканского травматологического центра, проделав сквозную дыру в стене.

Совместный центр контроля и координации огня ДНР сообщил в Telegram-канале, что в общей сложности за 2,5 часа националисты выпустили по Донецку 32 снаряд из реактивных систем залпового огня.

Под огнем боевиков оказались Петровский, Киевский и Ворошиловский районы города.