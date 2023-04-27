Армия 27 апреля 2023, 13:45 Песков не стал комментировать слухи об увольнении Мизинцева Песков отказался комментировать публикации об увольнении замглавы Минобороны Мизинцева Пресс-служба Минобороны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новости об увольнении заместителя главы Минобороны генерал-полковника Михаила Мизинцева. Представитель Кремля переадресовал вопрос в военное ведомство, сообщил ТАСС.

«Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать возможную отставку Мизинцева.

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Сообщение об увольнении замглавы Минобороны опубликовал военкор Александр Сладков, напомнило Nation News. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Мизинцева назначили заместителем министра обороны в сентябре 2022 года. Генерал-полковник заменил на этом посту генерала армии Дмитрия Булгакова.

До назначения замглавы военного ведомства Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной России.