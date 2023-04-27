Важное 27 апреля 2023, 12:21 Украина получила большую часть обещанной НАТО военной помощи Генсек НАТО Столтенберг объявил о передаче Украине беспрецедентной военной помощи РИА «Новости»

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Входящие в НАТО страны передали Украине почти всю запланированную военную помощь. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что украинские войска получили 1550 бронемашин, 230 танков и огромное число боеприпасов. Столтенберг подчеркнул, что это беспрецедентная военная помощь.

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«Государства — члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь в виде 1550 бронемашин, 230 танков, современных средств ПВО и современной артиллерии, огромных объемов боеприпасов», — перечислил Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса добавил, что подготовку в странах НАТО прошли более девяти бригад украинских войск. Вместе с вооружением их отправили обратно для участия в боевых действиях.

Столтенберг добавил, что предпринятые шаги направлены на то, чтобы Украина вернула утраченные территории.

На минувшей неделе во время посещения Киева генеральный секретарь НАТО оценил военную помощь альянса Украине в 150 миллиардов евро. Он подчеркнул, что поставки боевой техники постоянно наращиваются, чтобы радикально поменять ситуацию на поле боя.