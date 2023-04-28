28 апреля 2023, 03:45
Появилось видео детонации боекомплекта украинского ЗРК С-300 после попадания дрона «Ланцет»
Опубликованы кадры детонации боекомплекта украинского С-300 после попадания дрона «Ланцет»
Взрыв боекомплекта украинского ЗРК С-300 после попадания в него российского дрона-камикадзе «Ланцет» попал на видео. Кадры детонации показал Telegram-канал «Крылатые», которые ведут десантники ВС РФ.
«Ланцет» поразил один из двух комплексов, которые находились на правой стороне Днепра в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Детонация боекомплекта произошла после попадания в него российского дрона-камикадзе, уточнило ИА Nation News. На кадрах в небо поднялся огненный столб.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил об уничтожении российскими силами радиолокационной станции (РЛС) наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в ДНР. Все произошло в районе населенного пункта Селидово.
ВСУ
Украина
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