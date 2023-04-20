Армия 20 апреля 2023, 06:35 Адмирал Сергей Авакянц оставил пост командующего Тихоокеанским флотом ради новой должности Полпред в ДФО Трутнев объявил, что адмирал Авакянц покинул пост командующего ТОФ РИА «Новости»

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Тихоокеанский флот получит нового командующего. Адмирал Сергей Авакянц покинул этот пост и возглавил штаб центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, объявил на совещании вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он рассказал о пилотном запуске 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Бурятии, Татарстане, Калмыкии, Чечне, Хабаровском крае, ДНР и других регионах России. Центры запустят 11 мая. Они рассчитаны на подготовку 300 человек раз в месяц. Координировать работу и оказывать методическое сопровождение поручат отдельной структуре.

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«Эту центральную структуру, по сути дела штаб, по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом», — объявил полпред.

Сергей Авакянц стал командующим ТОФ в 2012 году. Пресс-служба флота не подтвердила «Коммерсанту» информацию о его отставке.