Спецоперация 28 апреля 2023, 12:47 Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска «РВ»: бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Артемовске и заняли Индустриальный колледж РИА «Новости»

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Подразделения частной военной компании «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины на западе Артемовска. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»), ссылаясь на украинских военных аналитиков.

На западе Артемовска бои продолжились. Однако для ВСУ ситуация там критическая, уточнили в публикации.

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«В ходе штурма „Вагнеры“ заняли Индустриальный колледж на улице Чайковского и соседние здания», — сообщили «РВ».

Также известно, что бойцы «Вагнера» атакуют на флангах для улучшения тактического положения, а также возле самолета. Бои идут и восточнее Благовещенского Храма в городе. В районе школы № 2 штурмовые отряды продолжают атаки в направлении многоэтажных домов. При отступлении из города боевики ВСУ минируют жилые дома и выгоняют оттуда людей.

В пятницу, 28 апреля, военкоры «РВ» также сообщили об уничтожении командира элитного украинского спецподразделения Александра Чернигова. Он погиб четыре дня назад — 24 апреля. Чернигов был командиром группы 73-го морского центра спецназначения.