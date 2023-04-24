Спецоперация 24 апреля 2023, 21:06 Оборону ВСУ пробили за «дорогой жизни» в Артемовске — СМИ «РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины за «дорогой жизни» в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

Таким образом, бойцы активно направляются к последнему пути снабжения украинских бойцов. В частности, ЧВК «Вагнер» расширяет зону контроля на трассе О-0506, углубляясь в оборону ВСУ. Также военные продолжают движение вдоль лесополосы, которая находится параллельно указанной трассе.

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Сейчас за так называемую «дорогу жизни» ведутся тяжелые бои. На севере серой зоны Артемовска наблюдается противостояние вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны. На юго-западе бои продолжаются вдоль улиц Коммунальной, Полярной, а также переулков Геологов и Григория Сковороды.

Ранее авторы канала сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли захватить Салтовский мясокомбинат, а также продавить оборону ВСУ в четырех районах Артемовска.

По данным военкоров, подразделения ВСУ превратили многоэтажки на территории Угледара в опорные пункты с огневыми точками. Российские войска уничтожили несколько таких домов, используя умные бомбы.