Спецоперация 28 апреля 2023, 00:33 ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие улучшили позиции в районе Красногоровки на Авдеевском направлении. Также они расширили плацдарм в направлении железной дороги, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Мы видим, что в районе Красногоровки есть улучшение позиций сил РФ и расширение плацдарма в направлении железной дороги», — сказал он.

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По словам Пушилина, российская армия взяла под свой контроль все позиции ВСУ в Марьинке.Сообщалось, что ВС России контролируют свыше 50% Марьинки — 50 из 59 кварталов.

Ранее ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления под Авдеевкой. Несколько бронегрупп украинских войск шли на прорыв у села Водяное. Российская разведка заметила танки и бронемашины с беспилотников.

Российские войска демонстрировали успешное наступление на Авдеевском направлении. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, охват самого населенного пункта шел «довольно успешно» с учетом темпом продвижения российских войск.