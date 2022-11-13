13 ноября 2022, 17:00
Российские военные — герои. Признание Зеленского сказало о многом
Политолог Михайлов расценил слова Зеленского о Донбассе как признание героизма ВС РФ
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о тяжелой для ВСУ ситуации в Донбассе говорит о признании героизма российских военных. Они успешно перемалывают оборону противника, освобождая один населенный пункт за другим. Предстоящая зима не поможет украинским националистам в их надеждах заморозить боевые действия, поэтому необходимо зачищать весь Донбасс, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.
Далее — его прямая речь.
Реклама
Ад для ВСУ
Заявление Зеленского о том, что в Донбассе творится ад, вызывает большую надежду на то, что российские войска перемалывают ВСУ и заберут оставшиеся неосвобожденные города под свой контроль. Авдеевское и Первомайское направления самые важные, которые есть в Донбассе.
Реклама
На мой взгляд, признание Зеленского о том, что там творится ад, — признание успеха наших вооруженных сил. Украинцы постоянно кричали, что Россия проигрывает и все у них под контролем, но признание Зеленского говорит о многом. В первую очередь, о героизме наших военных.
Они освободили Опытное, из которого стреляли по Донбассу, освободили Майорск. Чеченские подразделения, ЧВК «Вагнер», подразделения ЛНР и ДНР… Эти ребята — герои. Пусть они и дальше пугают Зеленского и военных.
Суровикин преподнесет сюрприз
Думаю, в ближайшем будущем никто не будет останавливаться. Зачистка и освобождение Донбасса произойдут <...> не в ближайшие дни, потому что очень сложный укрепленный район в Авдеевке. Но очевидно, что никто не остановится на зиму.
Согласен с тем, что на Херсонском направлении после отхода войск будет некое затишье. Будут попытки атаковать, но не более того. Но мы слышали выступление Дмитрия Рогозина, что в ближайшие месяцы на фронт поступит новейшее вооружение для российской армии, поэтому ситуация сильно изменится.
В данном случае сами украинцы ожидают, что мы зимой не будем атаковать и застрянем на оборонительных рубежах. Но мы можем ввести их в резкое отчаяние, потому что у нас неплохой главнокомандующий группировки Сергей Суровикин.
Он умеет преподносить сюрпризы. В Донбассе будем добивать ВСУ, а на Херсонском направлении ситуация изменится. И не так, как думают украинские стратеги.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама