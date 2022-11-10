Эксклюзив 10 ноября 2022, 11:59 Решение ВС РФ отвести войска на левый берег Днепра назвали оправданным Военный эксперт Матвийчук: решение отвести ВС РФ на левый берег Днепра стало оправданным РИА «Новости»

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Решение Министерства обороны России отвести военные соединения на левый берег Днепра в Херсонской области стало оправданным и целесообразным. Об этом «360» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Решение выстраданное и оправданное. Войска на правом берегу находились на исходе сил, с угрозой окружения. Страдала логистика снабжения из-за разбитых мостов и переправ через Днепр», — сказал он.

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Матвийчук отметил, что также российским военнослужащим грозил подрыв Каховской гидроэлектростанции. В этом случае волна воды снесла бы все оборонительные позиции.

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«Ранние морозы сковали бы всю эту заболоченную местность. Она стала бы непроходимой до марта или апреля», — добавил полковник в отставке.

По словам Матвийчука, теперь освободившиеся подразделения можно объединить с прибывающими резервами. Вместе они освободят Донбасс или вернутся в Херсон.

«На ходе спецоперации это решение не отразится. Херсон, конечно, мы еще вернем! Это русский город», — заключил он.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании 9 ноября отдал приказ организовать линию обороны ВС РФ на левом берегу Днепра, сообщал телеканал «Царьград».

С предложением об этом выступил командующий объединенной группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.