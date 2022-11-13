Важное 13 ноября 2022, 14:08 Российские войска полностью освободили поселок Майорск Минобороны: ВС РФ взяли под полный контроль Майорск на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Освобождение населенного пункта стало возможно благодаря успешным наступательным действиям российских войск, подчеркнули в ведомстве.

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На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили контратаки противника в районах Павловки и Никольского (ДНР). Противник пытался остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции, пояснили в Минобороны. Но артиллерия и штурмовые группы этого не позволили.

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«Все контратаки отражены, противник рассеян», — подчеркнули в министерстве.

В результате ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

В Минобороны отметили, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 183-х районах.