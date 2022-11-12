Спецоперация 12 ноября 2022, 14:04 Украина отказалась замораживать конфликт с Россией Секретарь СНБО Данилов: Украина не заморозит конфликт с Россией РИА «Новости»

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Украина не станет замораживать конфликт с Россией, откладывая боевые действия на неопределенный срок. Об этом заявил секретарь Совета обороны и национальной безопасности Алексей Данилов, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Мы не холодильная камера, у нас стоит задача освобождения своих территорий. Продолжим заниматься этим вне зависимости от времени года и погоды», — сказал он.

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Данилов добавил, что последнее совещание с президентом Владимиром Зеленским посвятили вводу украинских войск в Херсон.

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Российские военные покинули правобережную часть Херсонской области после приказа министра обороны Сергея Шойгу 9 ноября. Главнокомандующий группировкой войск в зоне специальной операции Сергей Суровикин отметил, что ситуация в городе стала опасной для проживающего в нем мирного населения.

Линию обороны ВС РФ в Херсонской области организовали по левому берегу Днепра, уточнило «Утро.ру».

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость создать почву для мирных переговоров между Россией и Украиной. Диалог нужно строить на нормах международного права и Уставе ООН.