12 ноября 2022, 17:38
Самый мощный укрепрайон ВСУ скоро падет
Политолог Михайлов назвал большим успехом российских военных захват Опытного и Майорска
Захват поселка Опытное и города Майорска стал большим успехом российских военных. В беседе с «360» политолог Евгений Михайлов допустил, что в скором времени падет самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевка.
Далее — его прямая речь.
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Заявление руководителя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что украинские войска имеют планы захватить Бердянск и Мелитополь, конечно, обоснованы. ВСУ действительно имеют такие задачи, после того как российские военные оставили Херсон.
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Противник может освободить часть подразделений для продолжения боевых действий и тем самым попытаться перекрыть сухопутный путь до Крыма. Как раз таки это Мелитополь и Бердянск. И, на мой взгляд, сейчас будут предприняты максимальные усилия со стороны России для обеспечения безопасности освобожденных территорий.
Судьба Запорожской АЭС
Планы — это планы, и вряд ли они будут осуществлены. Потому что в Херсоне была совершенно иная ситуация. То, что сейчас украинские войска дальше будут пытаться форсировать Днепр с целью захватить Запорожскую АЭС, — это нормально. Сколько месяцев они уже пытались это сделать, но не получилось.
Сейчас ситуация в районе ЗАЭС тоже совершенно иная в плане обеспечения огневой поддержкой российских войск. Это стратегический объект, который мы никогда не отдадим, я так предполагаю, под контроль украинских войск.
У ВСУ не хватает сил
Действительно, ВСУ воодушевлены. Но одновременно очень истощены: несмотря на максимальную подпитку со стороны наемников и поставки новых вооружений, у украинских военных не хватает сил. Они попытаются еще где-то прорваться, но вряд ли будут совершать ошибки, подобные той, что была в Херсоне. Думаю, что выводы уже сделаны. И сейчас ни капли российской земли не отдадут.
Обстрелы Донецка прекратятся
Что касается захвата российскими военными поселка городского типа Опытное под Донецком, то это очень важная победа. Это стратегический пункт, с которого постоянно обстреливался город. Сейчас он взят. Последних боевиков, которые пытаются бежать, добивают наши разведчики.
Параллельно взят еще один важный населенный пункт — Майорск. Впереди — Авдеевка, это очень мощный укрепленный пункт украинских военных, после взятия которого, на мой взгляд, говорить об обстрелах Донецка уже не придется. Я думаю, что сейчас наши войска будут развивать успех и в ближайшее время мы увидим падение самого мощного укрепрайона.
Специальная военная операция РФ на Украине
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