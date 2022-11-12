Эксклюзив 12 ноября 2022, 17:38 Самый мощный укрепрайон ВСУ скоро падет Политолог Михайлов назвал большим успехом российских военных захват Опытного и Майорска РИА «Новости»

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Захват поселка Опытное и города Майорска стал большим успехом российских военных. В беседе с «360» политолог Евгений Михайлов допустил, что в скором времени падет самый мощный укрепрайон ВСУ — Авдеевка.

Далее — его прямая речь.

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Заявление руководителя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что украинские войска имеют планы захватить Бердянск и Мелитополь, конечно, обоснованы. ВСУ действительно имеют такие задачи, после того как российские военные оставили Херсон.

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Противник может освободить часть подразделений для продолжения боевых действий и тем самым попытаться перекрыть сухопутный путь до Крыма. Как раз таки это Мелитополь и Бердянск. И, на мой взгляд, сейчас будут предприняты максимальные усилия со стороны России для обеспечения безопасности освобожденных территорий.

РИА «Новости»

Судьба Запорожской АЭС

Планы — это планы, и вряд ли они будут осуществлены. Потому что в Херсоне была совершенно иная ситуация. То, что сейчас украинские войска дальше будут пытаться форсировать Днепр с целью захватить Запорожскую АЭС, — это нормально. Сколько месяцев они уже пытались это сделать, но не получилось.

Сейчас ситуация в районе ЗАЭС тоже совершенно иная в плане обеспечения огневой поддержкой российских войск. Это стратегический объект, который мы никогда не отдадим, я так предполагаю, под контроль украинских войск.

РИА «Новости»

У ВСУ не хватает сил

Действительно, ВСУ воодушевлены. Но одновременно очень истощены: несмотря на максимальную подпитку со стороны наемников и поставки новых вооружений, у украинских военных не хватает сил. Они попытаются еще где-то прорваться, но вряд ли будут совершать ошибки, подобные той, что была в Херсоне. Думаю, что выводы уже сделаны. И сейчас ни капли российской земли не отдадут.

РИА «Новости»

Обстрелы Донецка прекратятся

Что касается захвата российскими военными поселка городского типа Опытное под Донецком, то это очень важная победа. Это стратегический пункт, с которого постоянно обстреливался город. Сейчас он взят. Последних боевиков, которые пытаются бежать, добивают наши разведчики.

Параллельно взят еще один важный населенный пункт — Майорск. Впереди — Авдеевка, это очень мощный укрепленный пункт украинских военных, после взятия которого, на мой взгляд, говорить об обстрелах Донецка уже не придется. Я думаю, что сейчас наши войска будут развивать успех и в ближайшее время мы увидим падение самого мощного укрепрайона.