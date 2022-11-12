12 ноября 2022, 22:40
Зеленский назвал российские атаки адом для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские атаки в Донбассе адом
Президент России Владимир Зеленский сравнил российские атаки в Донбассе с адом. Об этом он заявил в ежедневном видеообращении в Telegram-канале.
«…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал он.
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Бойцы ВСУ покинули населенный пункт Опытное, который находится на Авдеевском направлении. Это случилось после осады со стороны российских сил. Как сообщил замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко, подразделения бригады закрепились на окраинах населенного пункта.
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ВСУ могут перебросить с Херсонского на другие направления почти 40 тысяч военных. Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского выйти к Бердянску. В связи с этим ВСУ могут начать прилагать усилия именно в этом направлении.
Специальная военная операция РФ на Украине
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