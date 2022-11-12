Эксклюзив 12 ноября 2022, 13:49 Украина заговорила о замедлении боевых действий. ВСУ ждет непростая зима Политолог Кошкин: планы по замедлению боевых действий связаны с нехваткой ресурсов ВСУ РИА «Новости»

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На Украине заговорили о замедлении боевых действий грядущей зимой. С таким прогнозом выступил министр обороны страны Андрей Резников. По его словам, для ВСУ в этом есть возможность для перегруппировки, обновления и ротации. К тому же ряды украинской армии можно будет пополнить хорошо подготовленными в Великобритании солдатами. Секретарь Совбеза страны Алексей Данилов заявил, что «Украина не холодильная камера» и ничего замораживать не будет. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин объяснил «360» противоречащие друг другу заявления украинской стороны.

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Далее — его прямая речь.

Готовности к зиме нет

Резников связывает замедление боевых действий с вероятным снижением выделения средств со стороны США. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Скорее всего, Соединенные Штаты направят украинской стороне не так много вооружения и боевой техники, потому что США уже открыто обсуждают вопрос о том, что надо значительно больше вооружения направить на остров Тайвань — чтобы обеспечить там соответствующий уровень готовности для защиты от, как они говорят, «китайской агрессии».

В такой глобальной ситуации расклада сил, конечно же, министр обороны Украины прогнозирует замедление боевых действий. То есть не будет ресурса [у ВСУ].

Я уже не говорю о том, что Вооруженные силы Украины в принципе не готовы к ведению боевых действий зимой, потому что идут постоянные запросы к западным государствам о выделении теплой одежды и вообще амуниции

Украинское руководство смотрит в разные стороны

Все хотят быстро решить конфликт, быстро выбежать и победить, но, оказывается, это не так просто. Следовательно, фазы условного замедления и активизации боевых действий — это закономерное условие. Иными словами, есть некая цикличность. Если прогнозирует министр обороны Украины, что у них, скорее всего, будет замедление, наверное, у него есть <...> основания для этого. Если это вообще не является некой информационно-психологической операцией.

Тот факт, что Резников и Данилов говорят разные вещи, типичен. Они всегда отличались некими разновекторными направлениями в своих выступлениях. Это не первый случай, когда министр обороны говорит одно, а секретарь Совета безопасности — другое, президент Зеленский — третье. Это говорит о том, что хотя они и находятся в одном некоем информационно-пропагандистском контуре, но понимают и решают его по-разному.