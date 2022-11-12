Армия 12 ноября 2022, 20:42 Рогозин анонсировал скорые поставки современного вооружения в зону СВО Экс-глава Роскосмоса Рогозин: в зону спецоперации скоро поступит современное вооружение Публичное достояние

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Современное российское вооружение начнут поставлять в зону специальной военной операции на Украине уже в ближайшие месяцы. Об этом бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА «Новости».

По его мнению, российские военнослужащие нуждаются в некоторых самых современных образцах, поэтому их необходимо внедрять.

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«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. <…> В течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс России поставит в Вооруженные силы Российской Федерации те системы оружия, которые позволят одержать победу», — отметил он.

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Ранее Рогозин заявил, что Россия должна внести изменения в систему государственных закупок и приобрести эффективные виды вооружений для зоны спецоперации на Украине. По его словам, существующая система не подходит для вопроса оружия для зоны СВО.