12 ноября 2022, 20:42
Рогозин анонсировал скорые поставки современного вооружения в зону СВО
Экс-глава Роскосмоса Рогозин: в зону спецоперации скоро поступит современное вооружение
Современное российское вооружение начнут поставлять в зону специальной военной операции на Украине уже в ближайшие месяцы. Об этом бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА «Новости».
По его мнению, российские военнослужащие нуждаются в некоторых самых современных образцах, поэтому их необходимо внедрять.
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«Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. <…> В течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс России поставит в Вооруженные силы Российской Федерации те системы оружия, которые позволят одержать победу», — отметил он.
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Ранее Рогозин заявил, что Россия должна внести изменения в систему государственных закупок и приобрести эффективные виды вооружений для зоны спецоперации на Украине. По его словам, существующая система не подходит для вопроса оружия для зоны СВО.
Дмитрий Рогозин
Специальная военная операция РФ на Украине
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