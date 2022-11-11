Спецоперация 11 ноября 2022, 23:19 Бойцы ВСУ сбежали из Опытного на Авдеевском направлении Офицер Горленко: бойцы ВСУ сбежали из Опытного в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ сбежали из населенного пункта Опытное, находящегося на Авдеевском направлении. Это произошло после осады со стороны российских сил, сообщил РИА «Новости» замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.

По его словам, подразделения бригады закрепились на окраинах населенного пункта и приступили к его зачистке. Офицер заявил, что действия украинских бойцов нельзя назвать отступлением.

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«Назвал бы больше бегством, потому что на их (ВСУ — прим. ред.) позициях мы находим и радиостанции, что никогда не делается, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство», — подчеркнул Горленко.

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Российские военные уже подняли флаг в Опытном. Этот населенный пункт находится на Авдеевском направлении и прикрывает подходы к южной части укрепрайона.

Авдеевку с 2014 года контролируют украинские власти. Город расположен в 20 километрах от Донецка. Именно оттуда ВСУ чаще всего обстреливают административный центр ДНР. Последний раз об очередной атаке сообщали днем 11 ноября. Украинские войска обстреляли город из РСЗО «Град».