11 ноября 2022, 23:19
Бойцы ВСУ сбежали из Опытного на Авдеевском направлении
Офицер Горленко: бойцы ВСУ сбежали из Опытного в ДНР
Бойцы ВСУ сбежали из населенного пункта Опытное, находящегося на Авдеевском направлении. Это произошло после осады со стороны российских сил, сообщил РИА «Новости» замкомандира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
По его словам, подразделения бригады закрепились на окраинах населенного пункта и приступили к его зачистке. Офицер заявил, что действия украинских бойцов нельзя назвать отступлением.
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«Назвал бы больше бегством, потому что на их (ВСУ — прим. ред.) позициях мы находим и радиостанции, что никогда не делается, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство», — подчеркнул Горленко.
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Российские военные уже подняли флаг в Опытном. Этот населенный пункт находится на Авдеевском направлении и прикрывает подходы к южной части укрепрайона.
Авдеевку с 2014 года контролируют украинские власти. Город расположен в 20 километрах от Донецка. Именно оттуда ВСУ чаще всего обстреливают административный центр ДНР. Последний раз об очередной атаке сообщали днем 11 ноября. Украинские войска обстреляли город из РСЗО «Град».
Специальная военная операция РФ на Украине
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