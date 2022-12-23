Эксклюзив 23 декабря 2022, 20:21 (обновлено: 23 декабря 2022, 21:23) Россия возьмет Артемовск. Это откроет путь к полному освобождению Донбасса Военный эксперт Дандыкин: Артемовск повторит судьбу Мариуполя, ВС России возьмет город

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Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в зоне проведения спецоперации. Противник теряет и живую силу, и технику, и снаряды к различным системам, включая американские HIMARS. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» заявил, что США не предоставили Украине запрашиваемое вооружение, и вскоре ВС России займут Артемовск. Это позволит полностью освободить Донбасс.

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Далее — его прямая речь.

ВСУ истощили запасы

Думаю, что они (ракеты HIMARS — прим. ред.) порядком истощились, но еще остались. Скорее всего, в том пакете, который предоставили американцы, они будут. Думаю, [ВСУ] все-таки готовятся испортить нам новогодние праздники, особенно дончанам, — наверное, хотят применить [ракеты] именно к концу года. Это мое мнение.

Запасы определенно есть. Конечно, они стреляли, истощили [запасы], и мы сбивали — это очевидно. Запасы «Точки-У» тоже иссякают, но тем не менее они где-то еще их применяют.

Я так понимаю, что авиация тоже [истощается] при таком расходе, который мы сейчас наблюдаем. Скорее всего, это какие-то отчаянные действия формирований киевского режима, потому что действительно за последние дни каждый день сбивают несколько летательных аппаратов [ВСУ].

Это и вертолеты, и истребители МиГ-29, и Су-25. Ну а что они могут сделать? Думаю, сейчас особого арсенала для применения как такового нет. Разве что подойдут снаряды для HIMARS.

Насколько известно, Америка не дала [Украине] дальнобойные ракеты. Батарею Patriot, которую они должны получить, нужно еще поставить на вооружение, обучить персонал украинцев — в любом случае это несколько месяцев. Но это лишь одна батарея противовоздушной обороны. Дальше — поставки той техники, о которой говорил и хотел бы получить [президент Украины Владимир] Зеленский во время визита в Америку. Это танки, натовские американские самолеты. Это не предвидится в обозримом будущем, скорее всего, даже в следующем году.

Артемовск станет вторым Мариуполем

По большому счету они готовят [Артемовск] к судьбе Мариуполя. Полностью повторяется история — в домах находится боевая техника, там же мирные люди. Вверху находятся системы ПВО — это ПЗРК.

То есть они укрепляются в жилых домах, копают траншеи для того, чтобы соединять дом с домом. Учитывая, что Артемовск — это не Мариуполь (крупнейший город, несколько сотен тысяч жителей, по площади, с крупными предприятиями). Это гораздо меньший город, но тем не менее возможности для такого противодействия остаются. Сопротивление войск киевского режима, включая наемников, символичное — как показал Зеленский, когда поехал [в США], — флаг с подписями, он там побывал (может, побывал, может, нет).

Ежедневные потери — огромное количество живой силы, техники. Это продолжающееся окружение имеющего достаточное значение укрепрайона, которое находится на коммуникациях.

После него (Артемовска — прим. ред.) откроются пути для полного освобождения Донбасса. Думаю, бои будут продолжаться — бои жестокие.

Я надеюсь, что если уж не в этом году, то в начале следующего город освободят — как, впрочем, и другие города и поселки Донецкой агломерации.

Это касается Авдеевки, Марьинки, Соледара, Угледара. Это все то, откуда сейчас неонацисты продолжают бить по Донецку, Горловке и другим городам, по Луганщине в том числе. Бьют именно по мирным жителям, стремясь посеять панику и неверие в нашу страну — это очевидно. Думаю, недалек час, когда мы их отбросим.