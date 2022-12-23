Спецоперация 23 декабря 2022, 16:16 ВСУ понесли большие потери в ходе спецоперации — СМИ NYT: Россия извлекла уроки из СВО и укрепила оборону РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери в ходе проведения спецоперации, сообщила газета The New York Times. Журналисты подчеркнули, что Россия сделала выводы из СВО, извлекла уроки и направила усилия на укрепление собственной обороны.

Авторы статьи отметили, что ВСУ смогли продвинуться этой осенью, но понесли колоссальные потери — как среди личного состава, так и в плане вооружения. Украинские военные не располагают средствами, способными вытеснить ВС России. Возможные прорывы бойцов украинской армии не способны как-либо изменить ход спецоперации, добавили журналисты.

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Они же отметили, что после назначения Сергея Суровикина главнокомандующим российскими войсками в зоне СВО уровень российского командования значительно вырос. Источники издания в американском правительстве подтвердили, что военачальник способен проводить сложные военные операции.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался, что у его бойцов нет оружия, которое бы смогло достать до позиций ВС России. Он уточнил, что дальности систем HIMARS не хватает.