23 декабря 2022, 17:26
ВСУ обстреляли территорию ДНР более 10 раз за два часа
ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили 45 снарядов по территории республики за два часа
За два с небольшим часа украинские военные обстреляли территорию ДНР более 10 раз, сообщило представительство республики в СЦКК. Там уточнили, что за девять минут по Петровскому району Донецка выпустили 12 ракет из систем РСЗО.
Столица республики подверглась обстрелам дважды. Сначала шесть ракет выпустили в 16:20, затем — в 16:29. Оба раза атаковали со стороны Красногоровки.
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За два с небольшим часа ВСУ выпустили 45 снарядов по населенным пунктам ДНР. С 13:55 до 16:00 по московскому времени украинские военнослужащие обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку, Майорск и Ясиноватую. Для ударов использовали снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.
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ВС России продолжают успешное выполнение спецоперации. По данным Минобороны, системы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в Запорожской области и республиках Донбасса. Несколько БПЛА уничтожили в небе над Макеевкой и Ясиноватой в ДНР.
В районе села Новоселидовка российские военнослужащие ударили по двум украинским складам. Там противник хранил артиллерийские снаряды, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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