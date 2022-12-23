Спецоперация 23 декабря 2022, 09:52 ВСУ продолжили подготовку к ведению боевых действий в Артемовске — Марочко Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ в Артемовске готовятся к боям в городских условиях РИА «Новости»

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Украинские военные продолжают подготовку к ведению боевых действий в городских условиях, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ используют жилые дома и гражданскую инфраструктуру в качестве места ведения огня.

«На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали», — уточнил Марочко.

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Офицер НМ ЛНР добавил, что украинские военнослужащие организовали подвоз продуктов питания и боекомплектов.

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Ранее Марочко сообщил, что для удержания позиций в Артемовске командование ВСУ перебросило туда дополнительные подразделения. Эти военные должны пресечь случаи дезертирства, добавил офицер.

По мнению политолога Евгения Михайлова, город стал пиар-элементом, который власти Украины используют для выбивания очередных денежных поступлений из США. Эксперт подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский пытается выставить Артемовск крепостью, поэтому приложит максимум усилий для его удержания.