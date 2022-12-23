23 декабря 2022, 09:52
ВСУ продолжили подготовку к ведению боевых действий в Артемовске — Марочко
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ в Артемовске готовятся к боям в городских условиях
Украинские военные продолжают подготовку к ведению боевых действий в городских условиях, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ используют жилые дома и гражданскую инфраструктуру в качестве места ведения огня.
«На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали», — уточнил Марочко.
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Офицер НМ ЛНР добавил, что украинские военнослужащие организовали подвоз продуктов питания и боекомплектов.
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Ранее Марочко сообщил, что для удержания позиций в Артемовске командование ВСУ перебросило туда дополнительные подразделения. Эти военные должны пресечь случаи дезертирства, добавил офицер.
По мнению политолога Евгения Михайлова, город стал пиар-элементом, который власти Украины используют для выбивания очередных денежных поступлений из США. Эксперт подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский пытается выставить Артемовск крепостью, поэтому приложит максимум усилий для его удержания.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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