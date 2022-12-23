Спецоперация 23 декабря 2022, 11:51 Бои за Артемовск продвинулись на юг города Военкор Первого канала Кулько рассказал об ожесточенных боях на юге Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска освободили поселок Иванград и треть Опытного в пригороде Артемовска, бои за город продвинулись на юг. Военкор Первого канала Дмитрий Кулько показал ожесточенные бои в Донецкой Народной Республике.

«Артемовск — это самая напряженная точка сегодня на всей линии фронта», — сказал он.

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На Украине, по словам журналиста, бои за этот город называют «бахмутской мясорубкой», потому что они очень интенсивные. Украинские войска теряют до сотен бойцов убитыми и ранеными каждый день. Киевский режим стянул к Артемовску около 10 разных подразделений, в том числе отдельные отряды грузинских, американских и польских наемников. Противник пытается подавлять любое движение.

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Российские войска используют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», от ударов которых невозможно спрятаться даже под землей. Дмитрий Кулько рассказал, что они уничтожают блиндажи, окопы и опорные пункты Вооруженных сил Украины. В черте города, по словам военкора, бои придвинулись к кварталам на улицах Патриса Лумумбы и Федора Максименко. С юга освободили поселок Иванград и направились к Опытному, больше трети поселка уже взяли под контроль.