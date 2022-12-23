Спецоперация 23 декабря 2022, 03:16 Украинские боевики ночью обстреляли Макеевку СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Макеевке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные Силы Украины в 02:00 обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Об сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 02:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Реклама

ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан накануне вечером. Во время атаки они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. В четверг, 22 декабря, украинские военные несколько раз обстреливали ДНР из реактивной системы залпового огня. Массированный обстрел велся по Петровскому району Донецка.

Реклама

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ со 2 по 18 декабря в Донецке погибли больше 20 мирных жителей. Еще 94 человека попали в больницы с ранениями разной степени. Он заявил, что украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы Донецка, Макеевки и Горловки.