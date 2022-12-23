Эксклюзив 23 декабря 2022, 16:00 «Не для „туземцев“». Перспективу обучения боевиков ВСУ работе с Patriot сочли фейком Политолог Ярошенко заявил, что управлять ЗРК Patriot на Украине будут военные НАТО РИА «Новости»

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Запад заявил, что украинских военных научат работать с ЗРК Patriot в США или в Германии. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко заявил в беседе с «360», что этим планам украинских союзников не суждено сбыться. За пультом управления зенитных ракетных комплексов будут находиться военнослужащие НАТО, никто не допустит «туземцев» к секретам современного оружия.

«Украинских военных не будут обучать обращаться с ЗРК Patriot. Это не в практике западных стран — обучать туземцев своим технологиям, они этого точно не будут делать. Совершенно очевидно, что зенитными ракетными комплексами будут управлять штатные натовские военнослужащие, так как обучение украинцев откроет прямой доступ к секретной информации, и военные технологии утекут очень быстро в Россию», — отметил Ярошенко.

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По мнению политического аналитика, обучение работе с современным вооружением — процесс достаточно длительный. Как отмечают военные специалисты, оно занимает порядка года.

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«То же самое происходит и с РСЗО HIMARS. Официального подтверждения этих данных нет, но все военкоры говорят, что ими управляют натовские военнослужащие», — резюмировал политолог.