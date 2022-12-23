Мир 23 декабря 2022, 15:15 Зеленский не смог выпросить у Байдена танки, истребители и ракеты NYT: президент Украины Зеленский не смог договориться в Вашингтоне о поставках ракет Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон просил больше вооружений, чем в итоге получит. Правительство США отказало ему в танках, истребителях, дронах и ракетах, рассказала газета The New York Times.

Поездку украинского лидера назвали триумфальной, ведь Белый дом пообещал ему помощь еще на миллиарды долларов. Однако Зеленский не получил того, чего хотел больше всего — американские боевые танки M1 Abrams, истребители F-16, высокоточные ракеты большой дальности ATACMS, беспилотники MQ-1 C Grey Eagle и MQ-9 Reaper.

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Незадолго до поездки Владимира Зеленского советник главы его офиса Михаил Подоляк опубликовал в Twitter рождественский список желаний с перечислением вооружений. Один пункт президент США Джо Байден исполнил — одобрил поставку зенитного ракетного комплекса Patriot. Но четыре других остались невостребованными.

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Авторы статьи предположили, что в будущем могут поставить и их. В начале конфликта США отказывались отдавать киевскому режиму РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot. Характер боевых действий изменился, и они пошли на этот шаг. Однако пока американские чиновники боятся давать России повод для расширения зоны боевых действий.