Спецоперация 19 декабря 2022, 05:27 Украинские военные обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS СЦКК: украинские военные выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Новоселовке в ЛНР YouTube

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Украинские войска в ночь на 19 декабря выпустили по селу Новоселовка пять ракет из РСЗО HIMARS американского производства, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«​​Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: 01:15 по населенному пункту Новоселовка с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — говорится в заявлении.

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Реактивная система залпового огня разработана в США BAE Systems и Lockheed Martin. Вашингтон передал Киеву HIMARS в качестве военной помощи. Штаты не смущает, что украинские солдаты используют установки для атак на населенные пункты.

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Утром 17 декабря стало известно о гибели трех жителей Счастья в ЛНР в результате обстрелов ВСУ с применением HIMARS. Днем ранее 11 жителей населенного пункта Лантратовка погибли, еще 17 получили ранения из-за ракет, выпущенных из американского РСЗО.