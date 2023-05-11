Криминал 11 мая 2023, 15:13 Боеприпасы для подрыва машины Прилепина хранили в Подмосковье Бастрыкин заявил о тайнике с боеприпасами в Подмосковье для подрыва машины Прилепина РИА «Новости»

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Организаторы покушения на писателя Захара Прилепина хранили боеприпасы в тайнике в Московской области. Об этом заявил председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Председатель Следственного Комитета подчеркнул, что криминалисты обнаружили схрон, где организаторы покушения хранили боеприпасы для подрыва машины Прилепина.

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«Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы», — привел слова Бастрыкина ТАСС.

Он добавил, что покушение на писателя готовили украинские спецслужбы, которые привлекли к преступлению нескольких человек. Пока правоохранители задержали только исполнителя. Личности его сообщников сейчас устанавливают криминалисты.

По данным СМИ, для покушения на Прилепина организаторы теракта использовали противотанковые мины образца 60-х годов. Один из снарядов не сдетонировал и следователи нашли его под днищем машины писателя. Боеприпас после обезвреживания отправили на экспертизу. По предварительным данным, исполнитель управлял снарядом дистанционно.

Машина писателя Захара Прилепина взорвалась на трассе Нижегородской области в минувшую субботу, 6 мая. Общественного деятеля в поездке сопровождал его друг и боец батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. В результате теракта он погиб на месте.

Прилепина госпитализировали в больницу, где врачи провели операцию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что писатель получил всю необходимую медицинскую помощь, но говорить о выписке пока рано.