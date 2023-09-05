05 сентября 2023, 12:14
Украинские боевики стали выдавать теракты за военные победы
Шойгу: ВСУ атакуют гражданские объекты, чтобы скрыть провал контрнаступления
Вооруженные силы Украины наносят атаки по гражданским объектам, но выдают теракты за военные победы. Таким образом они пытаются скрыть провал контрнаступления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — сказал он.
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При этом украинская армия несет колоссальные потери. С начала украинского контрнаступления ВСУ лишились более 66 тысяч человек, а также 7600 единиц вооружения. Российские бойцы продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины.
По словам Шойгу, украинские власти хотят продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий, чтобы получить новую военную и экономическую помощь. Пока самым напряженным остается Запорожское направление.
Неудачное контрнаступление украинских войск показало, что российская армия готова к затяжному конфликту на истощение, заявили зарубежные эксперты. Авиаудары по сухопутным силам ВСУ серьезно сократили их ряды.
Военнослужащие ВСУ деморализованы. Их боевой дух упал из-за пессимистичных оценок контрнаступления со стороны западных политиков и СМИ.
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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