Спецоперация 05 сентября 2023, 12:14 Украинские боевики стали выдавать теракты за военные победы Шойгу: ВСУ атакуют гражданские объекты, чтобы скрыть провал контрнаступления Freepik

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Вооруженные силы Украины наносят атаки по гражданским объектам, но выдают теракты за военные победы. Таким образом они пытаются скрыть провал контрнаступления, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — сказал он.

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При этом украинская армия несет колоссальные потери. С начала украинского контрнаступления ВСУ лишились более 66 тысяч человек, а также 7600 единиц вооружения. Российские бойцы продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины.

По словам Шойгу, украинские власти хотят продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий, чтобы получить новую военную и экономическую помощь. Пока самым напряженным остается Запорожское направление.

Неудачное контрнаступление украинских войск показало, что российская армия готова к затяжному конфликту на истощение, заявили зарубежные эксперты. Авиаудары по сухопутным силам ВСУ серьезно сократили их ряды.

Военнослужащие ВСУ деморализованы. Их боевой дух упал из-за пессимистичных оценок контрнаступления со стороны западных политиков и СМИ.