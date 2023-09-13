Эксклюзив 13 сентября 2023, 21:42 Куда деваются неугодные. Украина призналась в существовании убойного отдела СБУ Обозреватель «360» Ракитский: СБУ убивает россиян ради подъема духа населения Телеканал «360»

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Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о существовании специального отдела, который практикует «убийства коллаборационистов», к которым отнес бывших командиров донбасских ополченцев и некоторых россиян. Обозреватель «360» Михаил Ракитский отметил, что все случаи беззаконных казней власти Украины используют для подъема боевого духа населения в условиях постоянных поражений ВСУ.

Далее — его прямая речь.

На Украине проговорились, что в СБУ существует «пятый убойный отдел», который занимается убийствами неудобных людей. Болтуном оказался экс-глава специальной структуры Валентин Наливайченко — разгромная статья вышла в журнале The Economist. Чиновник в первой версии публикации признался, что «сажать в тюрьму коллаборантов» недостаточно.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей», — сказал он.

Разразился огромный скандал. У либерального Запада волосы на зашевелились, мол, чего вы там с ума сходите в своей Незалежной?! Срочно переобувайтесь!

Ну и, недолго думая, решение нашли: текст поправили и в новой редакции экс-глава СБУ уже говорит не про людей, а про террористов, а в материале появилась стыдливая такая приписка: «Исправление: в более ранней версии этой статьи гражданин Наливайченко был случайно неверно процитировали».

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Как можно случайно не уловить разницу между словом people и terrorists, авторы не уточняют. И прежде чем мы с вами со 100% уверенностью можем сказать, что суть вообще в другом, я хочу, чтобы вы обратили внимание на силу слова.

В Киеве не стыдятся убийств

Они подменяют понятия, и с их точки зрения устранять человека можно и нужно, если без суда и следствия повесить на него клеймо. Только чтобы понять весь масштаб циничности, так скажем, устройства новой Украины, надо прочесть текст целиком. В нем гораздо больше важных деталей, чем вырванная из контекста реплика.

Первое и самое важное, кто имеет отношение к мокрой, как ее называют в тексте, работе: помимо СБУ, подобные подразделения есть в Главном управлении разведки и в Силах специальных операций. Одни уже в лучших традициях террористических организаций брали на себя ответственность за те или иные преступления, другие — проникают в приграничные районы РФ ради ярких и, что самое важное, провокационных снимков.

Ссылаясь на неназванные источники в силовых структурах, репортеры цитируют: операции — не для победы, а лишь бы произвести впечатление на целевую аудиторию.

Неопропаганда

Теперь манипуляторы не только с образами работают, а готовы убить, лишь бы этот кейс напугал, заставил паниковать. Проще говоря, вызвал огромный спектр эмоций у адресата — у нас с вами. Дескать, смотрите, какие русские слабые, мы и на их территорию зайти можем, и блогера подорвать в ресторане, и молодого политолога загубить в машине. А все потому, что у нас, как у «Моссада», везде свои люди — вот какие мы сильные.

Убийство как терапия?

На этот счет в статье, кстати, есть цитата: «Убийства имеют полезную психологическую роль — поднять настроение простым украинцам». Вот она, демократия, к которой стремятся соседи.

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Парадокс в том, что профессиональные манипуляторы заставляют общество думать, что это не просто норма, что так надо делать обязательно. Тут главное — людей назвать террористами.

Возьмем Крымский мост или налеты на Москву-Сити. Если мост еще можно расценивать как важный объект, все-таки критическая инфраструктура, то высотки в центре столицы — психологическая атака на мирное население в тылу. Какой эффект?

У Минобороны проблемы: беспилотники летают над Москвой. Ущерба нет, а паника есть. Боевых побед — ноль, а громкий заголовок, который доведет не думающую толпу до истеричной радости (там, на Украине), — имеется.

Борьба смыслов

Пропаганда в этом смысле очень консервативна. Методы, которые использовались в начале ХХ века, практически без малейших изменений применяются и в XXI.

Но вернемся к материалу The Economist. Авторы там прямо сравнивают этот «пятый убойный отдел» с израильским «Моссадом» и вспоминают цитату главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Он сказал, что Киеву не надо задумываться о создании аналога секретной службы, как в Тель-Авиве, потому что подобное подразделение уже существует.

Если кто не знает «Моссад» — это такой центр разведки и специальных задач. Дословный перевод вообще многозначительный — учреждение. Но занимается оно грязными делами, замешано в огромном количестве скандалов, имеет огромную же подпольную сеть, кучу добровольцев по всему миру.

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И вот Украина создает примерно то же самое. Только у евреев хватает мозгов секретную службу держать в секрете, а украинская элита гордится, что их государство позволило самому себе убивать людей, которых они же и записали в террористов.

А контролирует все это дело любимец западной прессы в зеленой рубахе, оплот западной демократии и борец за либеральные свободы Владимир Зеленский.

Признательные показания

По сути, материал журнала The Economist заставляет СБУ, ГУР и ССО признаться в том, что они, во-первых, стоят за громкими убийствами, начиная с 2015-го года как минимум, а за эти годы список внушительный: комбат Гиви, легендарный Моторола, Захарченко, Дугина, Татарский. Эти же структуры в ответе за атаки на центральную Россию и приграничные регионы.

А самое-то парадоксальное: репортеры черным по белому пишут, что это не для победы там какой-то. Это лишь бы порадовать украинское общество и посеять панику в России. То есть тем самым, кому настроение хотят улучшить, стоило бы повнимательнее почитать этот материал и тонну другой прессы, где сильно меняется нарратив, нет перемоги, не помогут истребители, как не помогли танки Leopard.

Все ради пропаганды, ради того, чтобы пыль в глаза пустить на фоне того, что на Украине в геометрической прогрессии разрастаются погосты, где лежат бойцы ВСУ, которые гибнут, пока спецслужбы и лидеры мнений «поднимают обществу настроение», убивая русских.