Происшествия 06 декабря 2023, 20:30 Гибель депутата Попова в ЛНР назвали тяжелой утратой Глава ЛНР Пасечник: Олег Попов стал желанной мишенью Украины Пресс-служба Следственного комитета

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Погибший при подрыве автомобиля в Луганске депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов был желанной мишенью для украинских силовиков. На это обратил внимание в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

В автомобиле Попова сработало взрывное устройство. … <…> Он был желанной мишенью для украинских силовиков… Гибель Олега Николаевича — тяжелая утрата для всех нас», — написал он.

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Глава ЛНР отметил, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Попова. По предварительной версии, депутат стал жертвой «очередного террористического акта, организованного киевским режимом».

Пасечник напомнил, что первое покушение на Олега Попова совершили 20 сентября 2022 года, заказчиком стала СБУ, исполнителя успели задержать в ходе операции спецслужб.

Гибель Попова подтвердил коллега по депутатскому корпусу Юрий Юров. Депутат скончался в результате подрыва автомобиля возле стадиона «Авангард» в Луганске.