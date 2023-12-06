Важное 06 декабря 2023, 16:24 Депутата Народного Совета ЛНР подорвали в автомобиле в центре Луганска Рогов: при подрыве автомобиля в Луганске пострадал депутат Народного Совета ЛНР Владимир Рогов / Telegram

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Теракт произошел в центре Луганска. В результате подрыва автомобиля ранения получил депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«И снова теракт — взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города», — написал он.

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Информацию о состоянии депутата Рогов не привел. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В начале ноября в Луганске подорвали машину депутата Народного Совета ЛНР, бывшего главы СЦКК ЛНР экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб на месте, сообщал Рогов.

Тогда же он напомнил, что на Филипоненко уже совершали покушения в феврале прошлого года, тогда взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, он и водитель получили ранения.