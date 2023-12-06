06 декабря 2023, 16:24
Депутата Народного Совета ЛНР подорвали в автомобиле в центре Луганска
Рогов: при подрыве автомобиля в Луганске пострадал депутат Народного Совета ЛНР
Теракт произошел в центре Луганска. В результате подрыва автомобиля ранения получил депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«И снова теракт — взорван Олег Попов. В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города», — написал он.
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Информацию о состоянии депутата Рогов не привел. Все обстоятельства случившегося уточняются.
В начале ноября в Луганске подорвали машину депутата Народного Совета ЛНР, бывшего главы СЦКК ЛНР экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб на месте, сообщал Рогов.
Тогда же он напомнил, что на Филипоненко уже совершали покушения в феврале прошлого года, тогда взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, он и водитель получили ранения.
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