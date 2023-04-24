Мир 24 апреля 2023, 17:07 Разведка США раскрыла причастность властей Украины к убийству Дугиной WP: США получили доказательства причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной Пресс-служба Следственного комитета

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Власти Украины получили серьезное предупреждение от официальных лиц США за совершение атак на российской территории. В том числе за убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила газета The Washington Post.

Журналисты выяснили, что американские чиновники пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезными последствиями. Также они отметили, что вина за гибель россиянки полностью лежит на украинских властях.

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Убийство Дугиной в США оценили как провокацию, которая могла привести к жесткому ответу со стороны России.

Дарья Дугина погибла при детонации заложенного в ее внедорожнике взрывного устройства на подмосковной трассе. Свидетелем гибели журналистки стал ее отец — философ Александр Дугин, который ехал в соседней машине.

По данным ФСБ, за организацией теракта стояла гражданка Украины Наталья Вовк. После гибели Дугиной подозреваемая сбежала из России в Эстонию. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест украинки.