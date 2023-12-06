Эксклюзив 06 декабря 2023, 19:07 Убийство Ильи Кивы назвали сигналом пророссийски настроенным украинцам Политолог Михайлов: убийством Кивы Украина продолжила политику террора Keystone Press Agency / Global Look Press

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Спецслужбы Украины убийством бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье продолжили политику террора и диверсий на территории России. Кроме того, ликвидация известного противника киевского режима стала очередным сигналам остающимся на Украине сторонникам пророссийских настроений. Об этом в беседе с «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Илья Кива прославился как скандальный депутат. Но в последние годы он стал известен тем, что жестко критиковал украинскую власть. За его позицию сначала его отстранили от эфиров, а теперь, возможно, ликвидировали.

Его убийство стало частью стратегию террора и диверсий, которую ведет украинское государство на территории России с убийствам лидеров общественного мнения.

Но Кива не был лидером общественного мнения. Поэтому его могли, убрать именно за то, что он говорил. В украинском информационном пространстве его смерть подадут, в качестве примера ликвидации предателя.

Это сигнал тем украинцам, которые приняли сторону России которые выступили в ее поддержку.

Опять же, на фоне покушения на Олега Царева дальнейшие действия украинского режим очевидны. Поэтому я бы сейчас ко всем известным гражданам Украины, которые есть в нашей стране, прикрепил контроль. Если человек ценен, то должен быть окружен вниманием правоохранительных органов.

Думаю, что дальше будут разбираться, что случилось на самом деле: бытовой конфликт или теракт. Но Кива стал следующим в списке после Царева.