Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту Депутат Альшевских призвал доверить СК поиск виновных в обрушении Крымского моста фото Соцсети

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По сообщениям правоохранительных органов, к чрезвычайной ситуации на мосту через Керченский пролив привела недостаточная внимательность сотрудников ГИБДД в Краснодарском крае. В интервью «360» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских поделился своим мнением о случившемся.

В первую очередь он призвал не делать скоропалительных обвинений.

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Поиск виновных в России — не первоочередная задача

«Сейчас не стоит делать выводы. В ситуации обязательно разберется следствие, а правоохранители найдут и накажут виновных», — сказал Альшевских.

Также он призвал пока не искать самостоятельно виновных среди представителей российских ведомств.

«Этот вопрос — в зоне контроля следователей. Именно они будут разбираться персонально», — подчеркнул депутат.

По его словам, утреннее происшествие на Крымском мосту стало из ряда вон выходящей ситуацией.

«Это вопиющий факт. Я не исключаю, что здесь не обошлось без халатности и финансовой благодарности», — поделился он.

Доказательство спланированности

Также собеседник «360» отметил, что авария случилась в день юбилея Росгвардии. Восьмого октября представители ведомства отмечают 30 лет со дня создания организации.

«Не так давно был принят закон, согласно которому именно Росгвардии доверили охрану Крымского моста», — напомнил Альшевских.

РИА» Новости»

По его мнению, это может свидетельствовать о заранее запланированных действиях. При этом он призвал людей к внимательности и осознанию зоны своей ответственности.

«Пользуясь случаем, хочу сказать: гаранты безопасности и бесперебойности работы гражданской инфраструктуры должны понимать свою ответственность за свои действия. От них зависит жизнь, здоровье и благополучие многих людей», — отметил Альшевских.

Видел — все работает

Также депутат поделился личным опытом поездки в Крым этим летом.

«Мне довелось посетить этот регион на машине. Я сам ехал по Крымском мосту. Отметил наличие постов Росгвардии. Организация движения была налажена», — поделился он.

Альшевских сказал, что видел процесс проверки фур и автобусов сотрудниками полиции.

«Своими глазами видел выборочную проверку частных автомобилей», — дополнил депутат.

Также он отметил, что у работающих на магистрали правоохранителей есть аппаратура для проверки на наличие взрывчатых и наркотически веществ.

РИА «Новости»

«Проверяющие просвечивали этими приборами весь транспорт, въезжающий и выезжающий с моста», — отметил он.

Депутат отметил, что есть кадры проверки предположительного источника происшествия. Однако их правдоподобность пока под вопросом.

Он сказал, что ситуация с Крымским мостом вызвала большой интерес у россиян. В связи с этим в соцсетях появляется разнообразная информация. Кроме того, у пользователей Сети из России возникло недоумение.

«Происшествие на Крымском мосту — очень напряженная и достаточно неприятная ситуация. Она небезосновательно вызвала вопросы у населения. И органы власти должны быстро, компетентно и качественно ответить», — сказал он.

По Украине — отдельный разговор

Также собеседник «360» оценил вероятность причастности Украины к повреждению Крымского моста

«СК уже приступил к расследованию и возбудил уголовное дело. Мне бы хотелось, чтобы среди наказанных были и авторы воспламенения моста», — сказал он.

Альшевских напомнил, что украинские власти уже заявили о своей причастности к аварии.

РИА «Новости»

«Это определенный сигнал. И если правдивость их заявлений будет доказана, то будут сделаны соответствующие выводы», — сказал он.

Также он призвал российских представителей отложить разговоры и перейти к действиям.

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