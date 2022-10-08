Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту | 360°

Халатность и взяточничество могли допустить взрыв на охраняемом Крымском мосту
Депутат Альшевских призвал доверить СК поиск виновных в обрушении Крымского моста
фото Соцсети
По сообщениям правоохранительных органов, к чрезвычайной ситуации на мосту через Керченский пролив привела недостаточная внимательность сотрудников ГИБДД в Краснодарском крае. В интервью «360» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских поделился своим мнением о случившемся.
В первую очередь он призвал не делать скоропалительных обвинений.
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Поиск виновных в России — не первоочередная задача
«Сейчас не стоит делать выводы. В ситуации обязательно разберется следствие, а правоохранители найдут и накажут виновных», — сказал Альшевских.
Также он призвал пока не искать самостоятельно виновных среди представителей российских ведомств.
«Этот вопрос — в зоне контроля следователей. Именно они будут разбираться персонально», — подчеркнул депутат.
По его словам, утреннее происшествие на Крымском мосту стало из ряда вон выходящей ситуацией.
«Это вопиющий факт. Я не исключаю, что здесь не обошлось без халатности и финансовой благодарности», — поделился он.
Доказательство спланированности
Также собеседник «360» отметил, что авария случилась в день юбилея Росгвардии. Восьмого октября представители ведомства отмечают 30 лет со дня создания организации.
«Не так давно был принят закон, согласно которому именно Росгвардии доверили охрану Крымского моста», — напомнил Альшевских.
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По его мнению, это может свидетельствовать о заранее запланированных действиях. При этом он призвал людей к внимательности и осознанию зоны своей ответственности.
«Пользуясь случаем, хочу сказать: гаранты безопасности и бесперебойности работы гражданской инфраструктуры должны понимать свою ответственность за свои действия. От них зависит жизнь, здоровье и благополучие многих людей», — отметил Альшевских.
Видел — все работает
Также депутат поделился личным опытом поездки в Крым этим летом.
«Мне довелось посетить этот регион на машине. Я сам ехал по Крымском мосту. Отметил наличие постов Росгвардии. Организация движения была налажена», — поделился он.
Альшевских сказал, что видел процесс проверки фур и автобусов сотрудниками полиции.
«Своими глазами видел выборочную проверку частных автомобилей», — дополнил депутат.
Также он отметил, что у работающих на магистрали правоохранителей есть аппаратура для проверки на наличие взрывчатых и наркотически веществ.
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«Проверяющие просвечивали этими приборами весь транспорт, въезжающий и выезжающий с моста», — отметил он.
Депутат отметил, что есть кадры проверки предположительного источника происшествия. Однако их правдоподобность пока под вопросом.
Он сказал, что ситуация с Крымским мостом вызвала большой интерес у россиян. В связи с этим в соцсетях появляется разнообразная информация. Кроме того, у пользователей Сети из России возникло недоумение.
«Происшествие на Крымском мосту — очень напряженная и достаточно неприятная ситуация. Она небезосновательно вызвала вопросы у населения. И органы власти должны быстро, компетентно и качественно ответить», — сказал он.
По Украине — отдельный разговор
Также собеседник «360» оценил вероятность причастности Украины к повреждению Крымского моста
«СК уже приступил к расследованию и возбудил уголовное дело. Мне бы хотелось, чтобы среди наказанных были и авторы воспламенения моста», — сказал он.
Альшевских напомнил, что украинские власти уже заявили о своей причастности к аварии.
РИА «Новости»
«Это определенный сигнал. И если правдивость их заявлений будет доказана, то будут сделаны соответствующие выводы», — сказал он.
Также он призвал российских представителей отложить разговоры и перейти к действиям.