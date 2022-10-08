Минтранс пообещал восстановить движение поездов по Крымскому мосту к вечеру | 360°

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Минтранс пообещал восстановить движение поездов по Крымскому мосту к вечеру

Минтранс России: движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к 20:00

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Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к 20:00 субботы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

Перед этим Минтранс провел первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части моста.

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«Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по Москве», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что о ходе восстановительных работ и восстановлении движения позже сообщат дополнительно.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что установлены данные грузового автомобиля, который взорвался на Крымском мосту. Хозяином машины оказался житель Краснодарского края. По сведениям СК, при взрыве погибли как минимум три человека. Движение на Крымскому мосту остановили рано утром 8 октября в связи с подрывом грузового автомобиля.

Крымский мост

Минтранс РФ

Поезда

Взрыв на Крымском мосту

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