Эксклюзив 30 мая 2023, 15:06 БПЛА попытались атаковать Москву и Подмосковье. Что известно о нападении дронов и целях киевского режима Журналист Борзенко: киевский режим атакой БПЛА на Москву попытался замедлить ход СВО РИА «Новости»

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Ранним утром 30 мая Москва и Московская область подверглись атаке дронов. По информации Министерства обороны, в атаке участвовали восемь БПЛА: три из них поменяли направление благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы, еще пять сбили в Подмосковье при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Главное о произошедшем — в материале «360».

Атака дронов на Москву и Подмосковье: с чего все началось

Сообщения о том, что в технический этаж дома № 11 на улице Атласова в Новой Москве врезался беспилотник, поступили в 04:13, написал Telegram-канал Mash. Дрон выбил окна на 23-м, 24-м и 25-м этажах.

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ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что похожие на части дрона фрагменты нашли около дома.

Менее чем через час, примерно в 06:30, СМИ сообщили о ЧП на юго-западе и западе Москвы: в доме № 98, корпус 6, на Профсоюзной улице и в доме № 92, корпус 1, на Ленинском проспекте. В первом случае часть БПЛА и баллон влетели в квартиру, но не взорвались. Обломки беспилотника обнаружили на газоне у подъезда. Хозяйка квартиры не пострадала и самостоятельно покинула здание.

Разбитое окно в результате атаки беспилотника на Профсоюзной улице / Телеканал «360»

Во многоэтажке на Ленинском проспекте дрон разбил окно на 14-м этаже. Жителей эвакуировали.

Одна из очевидиц рассказала «360», что взрывов она не слышала. Охранник позвонил в дверь и сказал спуститься вниз.

«Сначала я даже не поняла, что случилось. Может, пожар. <…> Очень оперативно сработали наши охранники — звонок в дверь, сказали спуститься вниз», — сказала она.

Источник «360» сообщил о работе системы ПВО в Одинцове. Жители города слышали громкие звуки и заявили об этом в экстренные службы. В небе над Красногорском был виден дым, в домах тряслись окна, написал Mash.

РИА «Новости»

Что говорят чиновники о налете БПЛА 30 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что утром 30 мая система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников.

«Жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — сообщил он.

Глава региона попросил сохранять спокойствие и обещал предоставить информацию по мере развития ситуации.

С официальным заявлением выступил и мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что несколько зданий получили небольшие разрушения при атаке беспилотников.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Врачи осмотрели их прямо на месте.

Что говорит Министерство обороны

По данным Минобороны, Украина попыталась атаковать Москву с помощью восьми беспилотников.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что три БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы заставили сменить направление, еще пять зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил в Подмосковье.

РИА «Новости»

Где упали сбитые беспилотники в Подмосковье

Депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале список мест в Московской области, где упали сбитые БПЛА.

Красногорский городской округ:

— село Ильинское;

— деревня Тимошкино.

Одинцовский городской округ:

— деревня Раздоры;

— деревня Ромашково.

Истринский городской округ:

— поселок Гринфилд.

Руководитель АНО «ЦРТТ» Алексей Рогозин заявил, что среди атаковавших российскую столицу беспилотников военных дронов UJ-22 Airborne не было. Таким образом он опроверг появившуюся ранее в Сети информацию.

Следственный комитет проводит расследование, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Ведомство намерено установить всех причастных к атаке.

Цель атаки дронов на Москву: мнение экспертов

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» выразил мнение, что киевский режим утренней атакой на Москву и область хотел помешать спецоперации на Украине.

«Терроризм — удел слабых. Это была попытка оказать какое-то противодействие самому ходу СВО. Я думаю, что они цели не выбирают. Им важен сам факт нападения», — заявил он.

Фото: flickr

По словам собеседника «360», запуск дронов на московский регион был ожидаем. Ведь украинские силы «дотягивались все дальше и дальше».

«Мы должны ускорять СВО, чтобы закончить на территории Украины с ними. Тогда ничто не будет прилетать», — подчеркнул военный журналист.

Киевский режим официально не подтвердил, что стоит за атакой на Москву. Однако глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «с удовольствием» наблюдает за происходящем в российской столице и Подмосковье.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военные сделали все, чтобы минимизировать последствия: БПЛА не поразили ни один военный или государственный объект, не нанесли серьезных повреждений домам. Атака БПЛА — информационная акция, рассчитанная на запугивание население, добавил депутат.