Эксклюзив 30 мая 2023, 06:58 Жители Одинцова сообщили о сработавшей системе ПВО Система ПВО сработала в Одинцове, очевидцы услышали громкие звуки взрывов Telegram

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В Одинцове очевидцы рассказали о громких звуках, предположительно от сработавшей системы ПВО. Об этом сообщил источник «360».

Утром 30 мая жители Одинцова, в том числе микрорайона Новая Трехгорка, услышали громкие звуки и сообщили об этом в экстренные службы. По информации источника, могла сработать система ПВО.

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Похожие на взрывы звуки услышали также в Красногорске и увидели в небе дым, сообщил Telegram-канал Mash. Жители Немчиновки и Барвихи, по информации Telegram-канала Baza, тоже сообщили о подозрительном грохоте.

Беспилотник врезался в окно квартиры на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы, часть коптера и баллон влетели внутрь. На улице Атласова в Новой Москве случился хлопок — тоже предположительно от удара БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.