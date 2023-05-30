Важное 30 мая 2023, 07:44 Система ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Москве — губернатор Воробьев Губернатор Воробьев: система ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Москве

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Несколько беспилотников удалось сбить на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — отметил он.

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Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и пообещал информировать о развитии событий. Все экстренные службы работают на местах.

По данным СМИ, в Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотников. В Москве на улице Профсоюзной беспилотный летательный аппарат врезался в окно квартиры. Хозяйка эвакуировалась сама. На Ленинском проспекте беспилотник также влетел в квартиру, всех жильцов эвакуировали, территорию оцепили. В Новой Москве БПЛА выбил окна сразу на трех этажах. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате этих происшествий никто серьезно не пострадал, у нескольких зданий — незначительные повреждения.