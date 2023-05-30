Эксклюзив 30 мая 2023, 06:42 Беспилотник врезался в многоэтажку на юго-западе Москвы Беспилотник врезался в окно многоэтажки на улице Профсоюзной в ЮЗАО Москвы

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В Юго-Западном административном округе Москвы беспилотник врезался в окно квартиры. Жильцов эвакуировали, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали в 19-этажный дом на улице Профсоюзной, 98 корпус 6. БПЛА врезался в окно квартиры третьего подъезда на 16-м этаже и повредил остекление. В момент ЧП в ней находилась хозяйка — она не пострадала и сама эвакуировалась.

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На газоне у четвертого подъезда нашли обломки беспилотника, другие его фрагменты и неизвестный баллон попали в пострадавшую квартиру. К дому приехали спасатели, скорая помощь и полиция. Территорию оцепили, жильцов дома вывели — временный пункт размещения открыли в школе № 170.