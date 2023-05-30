30 мая 2023, 11:23
Картаполов назвал цель атаки беспилотников на Москву
Картаполов назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения мирного населения
Москву атаковали беспилотниками утром 30 мая, чтобы посеять панику среди россиян. Об этом заявил глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в комментарии РБК.
«Это акт устрашения, направленный на мирное население», — подчеркнул парламентарий.
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Депутат призвал не допустить паники среди граждан. По мнению Картаполова, нужно провести тщательный анализ и понять, что это были за дроны, откуда и как они летели. Это необходимо для выработки мер противодействия, пояснил глава комитета Госдумы по обороне.
Генерал-полковник добавил, что Россия — очень большая страна, поэтому всегда найдутся лазейки, где БПЛА сможет пролететь, обходя районы расположения средств ПВО. Парламентарий призвал москвичей, жителей Подмосковья и других регионов быть внимательными и оперативно сообщать в соответствующие службы о непонятных объектах, похожих на беспилотники.
По данным Минобороны РФ, киевский режим использовал восемь дронов для утренней атаки на Москву. Три БПЛА перенаправили средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбили в Подмосковье при помощи системы ПВО.
При атаке никто серьезно не пострадал. Несколько беспилотников врезались в многоэтажки, здания получили незначительные повреждения.
Госдума РФ
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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