Происшествия 30 мая 2023, 11:23 Картаполов назвал цель атаки беспилотников на Москву Картаполов назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения мирного населения Соцсети

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Москву атаковали беспилотниками утром 30 мая, чтобы посеять панику среди россиян. Об этом заявил глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в комментарии РБК.

«Это акт устрашения, направленный на мирное население», — подчеркнул парламентарий.

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Депутат призвал не допустить паники среди граждан. По мнению Картаполова, нужно провести тщательный анализ и понять, что это были за дроны, откуда и как они летели. Это необходимо для выработки мер противодействия, пояснил глава комитета Госдумы по обороне.

Генерал-полковник добавил, что Россия — очень большая страна, поэтому всегда найдутся лазейки, где БПЛА сможет пролететь, обходя районы расположения средств ПВО. Парламентарий призвал москвичей, жителей Подмосковья и других регионов быть внимательными и оперативно сообщать в соответствующие службы о непонятных объектах, похожих на беспилотники.

По данным Минобороны РФ, киевский режим использовал восемь дронов для утренней атаки на Москву. Три БПЛА перенаправили средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбили в Подмосковье при помощи системы ПВО.

При атаке никто серьезно не пострадал. Несколько беспилотников врезались в многоэтажки, здания получили незначительные повреждения.