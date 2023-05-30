Важное 30 мая 2023, 07:31 Собянин заявил, что при атаке беспилотников никто серьезно не пострадал в Москве Мэр Собянин: при атаке БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал Telegram

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто серьезно не пострадал при атаке беспилотников на город утром 30 мая. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«На данный момент никто серьезно не пострадал», — отметил он.

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По его словам, незначительные разрушения получили несколько зданий. Собянин подчеркнул, что все экстренные службы российской столицы находятся на местах происшествия. Мэр попросил жителей города доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

Ранее стало известно, что БПЛА влетел в одну из квартир на Ленинском проспекте. Подобный случай зафиксировали и на Профсоюзной улице. Сообщалось о взрыве в многоэтажке Новой Москвы. Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в здание мог врезаться дрон.

Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете к Москве удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).