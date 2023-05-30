Эксклюзив 30 мая 2023, 09:19 «Взрывов мы не слышали». Жительница дома на Ленинском проспекте — об атаке беспилотником Пострадавший при атаке беспилотником дом на Ленинском проспекте показали на видео

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Атака беспилотника на Ленинском проспекте в Москве прошла бесшумно, без взрыва. Жительница дома Яна рассказала «360», что около шести часов утра охранники объявили эвакуацию.

«Никаких движений, взрывов мы не слышали. Сначала я даже не поняла, что случилось. Может, пожар. <…> Очень оперативно сработали наши охранники — звонок в дверь, сказали спуститься вниз», — сказала она.

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Людей вывели около шести часов утра. Женщина взяла с собой паспорт, другие документы, надела, что успела, и вышла из дома. О прилете беспилотника она узнала уже в пункте временного размещения от управляющей ТСЖ.

К дому приехали силовики и спасатели, территорию оцепили.

Беспилотник ранее влетел в квартиру 14-го этажа и пробил окно, повреждения попали на видео. Источник сообщил, что дрон оборудовали тремя взрывными устройствами.

БПЛА выбили окна в Новой Москве и Юго-Западном административном округе, несколько аппаратов система ПВО сбила в Подмосковье. Директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин сказал, что для удара использовали ранее неизвестные беспилотники с дальностью полета до тысяч километров.