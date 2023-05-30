Важное 30 мая 2023, 09:30 Киевский режим ударил по Москве 8 беспилотниками — Минобороны России Минобороны России сообщило о сбитии всех 8 украинских беспилотников при атаке на Москву «ВКонтакте»

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Утром 30 мая киевский режим предпринял попытку атаковать Москву при помощи беспилотников. Все восемь БПЛА остановили, объявило в Telegram-канале Минобороны России.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва», — сообщили в ведомстве.

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Украинские боевики, по информации Минобороны России, задействовали в атаке восемь БПЛА. Три их них при помощи средств радиоэлектронной борьбы заставили сменить направление, еще пять сбили в Подмосковье при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Беспилотники влетели в окна жилых домов на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова. За медицинской помощью обратились двое. Жительница одной из многоэтажек рассказала, что не слышала взрыва, а об атаке узнала после эвакуации. Для удара использовали БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка».