Происшествия 30 мая 2023, 09:44 Следком России установит личности причастных к атаке беспилотников на Москву СК РФ начал расследование падения беспилотников на дома в Москве Телеканал «360»

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В Следственном комитете России начали расследование после падения беспилотников на многоэтажки в столице. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения», — передали в СК РФ.

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Часть летательных аппаратов сбили российские средства противовоздушной обороны на подлете к городу. На местах происшествия продолжают работу экстренные службы.

«Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — добавили в ведомстве.

Министерство бороны России сообщило, что падения дронов — террористическая атака, предпринятая киевским режимом. По данным министерства, было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Ранее появлялись кадры, как один из БПЛА сбили над Рублевкой.

Людей из поврежденных беспилотниками домов эвакуировали. Два человека обратились к медикам за помощью после ЧП, им оказали помощь на месте. Никто из людей серьезно не пострадал, госпитализации им не потребовалась.

Аэропорты Москвы продолжили работать в штатном режиме. Самолеты взлетают и приземляются по расписанию.