Эксклюзив 29 февраля 2024, 17:01 Владимир Путин: времени на раскачку нет! Семья, смена элит, мечта Писатель Беседин: Путин в послании Федеральному собранию дал вектор развития РФ РИА «Новости»

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В рекордно длинном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин затронул огромное количество важных для России тем. Он не только дал сигналы Западу, но и акцентировал внимание на возможностях, которые открываются перед Россией в ближайшие годы. Государству предстоит много работы для того, чтобы вывести страну на новый уровень, рассказал «360» писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Времени на раскачку нет

Это было самое длинное послание Владимира Путина в истории — оно шло два часа шесть минут. И вероятно, одно из самых важных посланий, резюмированное фразой: «Времени на раскачку нет!»

Это значит, что приступать надо немедленно. С тройным усердием.

Итак, что артикулировал Владимир Путин в своем послании? «Россия сделает все, чтобы закончить СВО». Сейчас армия РФ владеет инициативой — и тут, безусловно, многое будет зависеть от поставок оружия Украине Западом. Более того, на фоне украинских неудач, которые, хочу заметить отдельно, никого не должны обнадеживать, пошли речи, что в конфликт напрямую могут вмешаться армии НАТО.

Путин четко дал понять: ядерные войска РФ приведены в полную боеготовность — и нам есть чем достать врагов.

При этом американской стороне нет никакого доверия. Президент ясно видит, что в Вашингтоне снова занимаются демагогией, пытаясь выиграть время для перестройки стратегии и нахождения консенсуса относительно дальнейшего разжигания конфликтов. В ход идут даже классические страшилки в стиле «Звездных войн» — о размещении ядерного оружия в космосе. Ну-ну. Что в космосе, к слову, делают сами американцы? Но, так или иначе, Россия делает акцент в первую очередь на высокоточном оружии.

Kremlin Pool/Global Look Press / Global Look Press

Новые окна возможностей

Об экономике говорилось много. Я бы так сказал, традиционно много. У некоторых подобные разговоры подчас вызывают скептическую ухмылку. Однако весной, а после и осенью 2022 года России предсказывали экономический коллапс в 2023-м. И где он? Удивлены и сбиты с толку западные аналитики. Не случилось коллапса. Это не означает, что все хорошо, но факт: мы выдержали, устояли. Теперь важно двигаться дальше. Открыты новые окна возможностей.

Сфера культуры будет еще более активно поддерживаться. И тут главное внимание — на сельский сектор. Во всяком случае, так задумано. Главное, чтобы в финансирование культуры не вцепились те, кто привычно делит и рвет на части бюджеты. Вот, судя по скринам, уже и Настя Ивлеева, отчаянно алчущая индульгенции, посланием президента прониклась. То ли еще будет! Много кто набежит. Фокус ведь не в том, сколько денег выделить, — суть в том, как их расходовать. Для правильного использования средств необходимо привлекать всех людей, а не только, скажем мягко, «избранных».

«Русская весна»

Это в общем. Теперь о личном. Для себя в послании президента я отметил три важнейших пункта. Во-первых, было произнесено «русская весна», что снимает любые инсинуации на тему произошедшего 10 лет назад.

Ulf Mauder/dpa / Global Look Press

Путин подчеркнул — вновь, как и в послании 2014 года, — особую роль севастопольцев и крымчан в новейшей истории России. Надеюсь, это будет донесено до всех и на полуострове, и на материке.

И чем больше будут звучать слова «русские», «русская», «русское», тем лучше.

Дискредитация элиты

Во-вторых, Путин заявил следующее: «Элита себя дискредитировала. Те, кто набил карманы в прошлые годы, — не наша элита. Настоящая элита — труженики и воины, которые служат России». Эти слова должны быть высечены в граните и находиться в кабинете каждого чиновника, в офисе каждого олигарха, а самым борзым нужно вытатуировать их на коже. Чтобы знали, кто тут кто. Элита — причем в различных сферах — действительно полностью дискредитировала себя. Они пигмееподобны — страна и народ требуют новых героев, ролевых моделей, идей, смыслов.

Залог общего будущего

И наконец, в-третьих. Ключевое слово в послании Владимира Путина — семья. Как на практическом, так и на символическом уровне. «Мы одна большая семья, мы вместе и потому все сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем», — заявил президент.

И главный акцент будет сделан на укрепление института семьи в России. Огромные деньги выделяются на то, чтобы семьи чувствовали себя увереннее: от семейной ипотеки до создания пансионатов, больниц, школ.

Это большая и очень важная работа. По сути, это главное для укрепления России. Но тут и мы сами очень постараться должны. Уверен, именно крепкие семьи — залог нашего общего будущего.

Это та среда, в которой может реализоваться «русская мечта», явленная России и всему миру 10 лет назад в Крыму и Севастополе. И действовать необходимо уже сейчас. С максимальным усердием и вниманием.

История бросила нам один из сложнейших вызовов; ответим на него — достигнем нового уровня. Того, о котором мечтали и мы, и наши предки.

Так что только вперед, без сомнений.