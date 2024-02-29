29 февраля 2024, 15:23
Ивлеева заявила, что проголосует за Путина
Блогер Ивлеева рассказала о впечатлениях от просмотра послания президента Путина
Блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что впервые смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.
Ивлеева рассказала, что в последнее время старается следить за повесткой, которой раньше не уделяла достаточно внимания. Она отметила, что многие предложенные инициативы вызвали у нее отклик.
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«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — сказала Ивлеева.
Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране, а также определил главные направления внутренней и внешней политики России.
Владимир Путин
Анастасия Ивлеева
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