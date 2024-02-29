Важное 29 февраля 2024, 12:54 Инициатива в зоне СВО полностью перешла к России Путин: российские военные владеют инициативой в зоне СВО и наступают РИА «Новости»

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Российские военные перехватили инициативу в зоне спецоперации и ведут уверенное наступление. На это указал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы завершить боевые действия, искоренить нацизм и решить поставленные перед СВО задачи.

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«Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что Россия не начинала конфликт на Донбассе, но сделает все, чтобы его закончить и защитить суверенитет и безопасность россиян.

В ходе послания Федеральному собранию президент также указал на огромный опыт, который приобрели Вооруженные силы страны.