29 февраля 2024, 12:54
Инициатива в зоне СВО полностью перешла к России
Путин: российские военные владеют инициативой в зоне СВО и наступают
Российские военные перехватили инициативу в зоне спецоперации и ведут уверенное наступление. На это указал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы завершить боевые действия, искоренить нацизм и решить поставленные перед СВО задачи.
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«Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что Россия не начинала конфликт на Донбассе, но сделает все, чтобы его закончить и защитить суверенитет и безопасность россиян.
В ходе послания Федеральному собранию президент также указал на огромный опыт, который приобрели Вооруженные силы страны.
Военные
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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